Great West LifecoPref G-Anleger machen nicht mehr mit!

Great-west Lifeco schüttet eine Dividendenrendite von 5,4 % aus, was 2,41 Prozentpunkte höher ist als der Branchendurchschnitt von 2,99 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut" auf Basis der aktuellen Kurse.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Great-west Lifeco beträgt 81,95 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt wird Great-west Lifeco daher als "Schlecht" bewertet.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, aber in den letzten Tagen hat sich die Diskussion verstärkt auf negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Great-west Lifeco konzentriert. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Great-west Lifeco mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 20,37 um 78 Prozent höher bewertet wird als vergleichbare Unternehmen aus der Versicherungsbranche (11,47). Dies weist auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aus fundamentaler Perspektive.