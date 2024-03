Great West 3.65%on Cum Prf Aktie: Das ist ein Hammer

Derzeit wird die Aktie von Great-west Lifeco als unterbewertet eingestuft, basierend auf dem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), das bei 2 liegt. Das bedeutet, dass die Börse 2,35 Euro für jeden Euro Gewinn von Great-west Lifeco zahlt, was 79 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 11. Daher wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der Relative Strength-Index (RSI) der Great-west Lifeco einen Wert von 48,45, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 60,41 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin.

Die Analysten bewerten die Great-west Lifeco-Aktie derzeit als "Neutral", basierend auf 0 "Gut"-, 7 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Kurzfristig ergibt sich ein ähnliches Bild, mit 0 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einschätzungen innerhalb eines Monats. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 43,14 CAD, was einem Aufwärtspotenzial von 1,44 Prozent entspricht und somit eine "Neutral"-Empfehlung darstellt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit 11 Tagen auf grün und keinen negativen Diskussionen. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an insgesamt drei Tagen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Great-west Lifeco verstärkt diskutiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.