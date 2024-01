Great West 3.65%on Cum Prf Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Der Relative Stärke Index (RSI) betrachtet die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers über einen bestimmten Zeitraum und zeigt an, ob ein Titel überkauft oder unterkauft ist. In den letzten 7 Tagen lag der RSI-Wert der Great-west Lifeco-Aktie bei 26, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und zu einer Bewertung von "Gut" führt. Im Vergleich zum 25-Tage-RSI von 47,28 ist jedoch zu erkennen, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird der RSI25 mit "Neutral" bewertet, was in der Gesamtbetrachtung zu einem "Gut"-Rating für Great-west Lifeco führt.

Bei der Fundamentalanalyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Mit einem KGV von 20,37 ist die Great-west Lifeco-Aktie deutlich teurer als der Branchendurchschnitt von 11,46, was zu einer Überbewertung und einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Great-west Lifeco-Aktie bei 39,25 CAD, während der aktuelle Kurs bei 43,86 CAD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung aufgrund des Abstands von +11,75 Prozent zum GD200 und +5,13 Prozent zum GD50. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, mit überwiegend positiven Diskussionen und Themen. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments in Bezug auf das Unternehmen Great-west Lifeco.