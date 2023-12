Great West 3.65%on Cum Prf Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Die Stimmung und das Interesse der Anleger an Great-west Lifeco haben sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, so eine Analyse der Internet-Kommunikation. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat abgenommen, was auf ein sinkendes Interesse an der Aktie hindeutet. Daher erhält Great-west Lifeco insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf Analysteneinschätzungen, erhielt die Great-west Lifeco in den letzten 12 Monaten 0 Mal die Einschätzung "Gut", 4 Mal "Neutral" und 0 Mal "Schlecht". Langfristig wird der Titel daher von institutioneller Seite als "Neutral" bewertet. Es gibt keine neuen Analystenupdates zu Great-west Lifeco im letzten Monat. Die Analysten erwarten eine negative Entwicklung des Kurses um -3,87 Prozent, was zu einem mittleren Kursziel von 41,25 CAD führt. Auch dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung durch institutionelle Analysten.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, jedoch hat sich dies kürzlich zu überwiegend negativen Themen in Bezug auf Great-west Lifeco geändert. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral".

Eine technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Great-west Lifeco-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 39,01 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 42,91 CAD liegt, was einer Differenz von +10 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Gut" bewertet. Wenn man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich eine Differenz von +4,35 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Great-west Lifeco-Aktie, basierend auf Sentiment, Analysteneinschätzungen und technischer Analyse.