Great Water Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Die technische Analyse der China Tianyf-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,62 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,365 HKD liegt. Dies entspricht einer Distanz von -41,13 Prozent zum GD200, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 0,33 HKD, was einen Abstand von +10,61 Prozent bedeutet und als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Was das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie betrifft, so zeigt die Analyse eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie von China Tianyf bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Gesamtnote "Neutral".

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Tianyf 242, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche als überbewertet angesehen wird. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) der China Tianyf liegt bei 45,83, was auf eine neutrale Situation hindeutet, weder überkauft noch -verkauft. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet auf eine neutrale Situation hin. Insgesamt wird daher auch in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.