Great Water Aktie: Was noch aussteht!

Der Aktienkurs von China Tianyf zeigt eine unterdurchschnittliche Performance im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Industriesektor. Mit einer Rendite von -75,69 Prozent in den letzten 12 Monaten liegt das Unternehmen mehr als 70 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche, die eine durchschnittliche Rendite von -5,7 Prozent aufweist, liegt China Tianyf mit einer Rendite von 69,99 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die China Tianyf-Aktie beträgt 49, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage, mit einem Wert von 61,52, führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Aktie also ein "Neutral"-Rating basierend auf der Analyse der RSIs.

Die Anleger-Stimmung zu China Tianyf ist in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral, basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien. Die Mehrheit der Themen rund um den Wert waren neutral, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von China Tianyf mit 0 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt von 6,34 Prozent für die "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik von der Redaktion.