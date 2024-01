Great Water Aktie: Kaum zu glauben!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Tianyf liegt derzeit bei 166,89, was 254 Prozent über dem Branchendurchschnitt für Handelsunternehmen und Distributoren liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit überbewertet ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industriesektor weist China Tianyf eine Rendite von -75,69 Prozent auf, was mehr als 70 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche selbst verzeichnet eine mittlere Rendite von -5,7 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei China Tianyf auch hier mit 69,99 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Anleger in sozialen Medien bewerteten China Tianyf in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral. Die Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge führte zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" einzustufen ist.

Der Relative Strength Index (RSI) für die China Tianyf-Aktie beträgt in den letzten 7 Tagen 49, was auf ein neutrales Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 61,52 ebenfalls eine neutrale Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für China Tianyf.