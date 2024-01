Great Water Aktie: Ist das wirklich wahr?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit eine gute Bewertung für überkaufte oder unterkaufte Titel liefert. Für die China Tianyf-Aktie beträgt der RSI-Wert der letzten 7 Tage 35, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In ähnlicher Weise wird der 7-Tage-RSI mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis verglichen, der bei 53,71 liegt. Auch hier wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Zusammenfassend ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für China Tianyf basierend auf dem RSI.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt China Tianyf mit 0 Prozent 6,28 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für Handelsunternehmen und Distributoren. Daher wird die Aktie als unrentables Investment betrachtet und von der Redaktion mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.

Das Sentiment und der Buzz rund um China Tianyf wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet, um Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild zu ziehen. Die Aktie zeigte dabei eine durchschnittliche Aktivität und eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum ebenfalls stabil, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist die China Tianyf-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 166,89 auf, was über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Mit einem durchschnittlichen KGV der Branche von 47 wird die Aktie als "teuer" eingestuft und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien eine "Schlecht"-Bewertung.