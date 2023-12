Great Water Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Aktienkurse können nicht nur anhand harter Fakten wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung eingeschätzt werden. Die Analysten haben die China Tianyf auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Zudem haben die Nutzer in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

In technischer Hinsicht ist die China Tianyf derzeit -16,67 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einstufung als "Schlecht" führt. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch -57,75 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.

Im Vergleich zur Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" erzielte die China Tianyf in den letzten 12 Monaten eine Performance von -68,49 Prozent, was eine Unterperformance von -67,06 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Industrie"-Sektors lag die Aktie deutlich unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In fundamentaler Hinsicht ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der China Tianyf mit einem Wert von 237,43 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 49. Aufgrund dieses verhältnismäßig hohen KGV wird die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien als "teuer" eingestuft.