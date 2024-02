Great Water Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Aktuelle Analyse der Aktie von China Tianyf

Investoren, die derzeit in die Aktie von China Tianyf investieren, sollten sich bewusst sein, dass die Dividendenrendite des Unternehmens derzeit bei 0 % liegt. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsunternehmen und Distributoren bedeutet dies einen geringeren Ertrag von 6,55 Prozentpunkten. Diese niedrigere Dividende führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für China Tianyf in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Ebenso wurde in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für China Tianyf verzeichnet, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zum Aktienkurs anderer Unternehmen in der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche konnte China Tianyf in den letzten 12 Monaten eine Performance von -56,82 Prozent erzielen. Dies steht im Gegensatz zu einem durchschnittlichen Rückgang von -9,32 Prozent in der Branche und einer mittleren Rendite von -7,49 Prozent im "Industrie"-Sektor. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die fundamentale Bewertung zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Tianyf aktuell bei 241,48 liegt, was 430 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 45 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.