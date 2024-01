Great Water Aktie: Das Aus steht bevor - oder?

Die China Tianyf hat in den letzten 50 Tagen einen Kurs von 0,285 HKD erreicht, was einem Abstand von -13,64 Prozent zum gleitenden Durchschnitt (GD50) entspricht. Das führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum GD200 sogar -57,46 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität in den Diskussionen über China Tianyf. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer langfristigen Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die fundamentale Analyse zeigt ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 166,89, was 253 Prozent höher ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren". Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aus fundamentaler Sicht.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat die China Tianyf im vergangenen Jahr eine Rendite von -75,69 Prozent erzielt, was 70,66 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" von -5,56 Prozent liegt die Aktie aktuell 70,13 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.