Great Wall Pan Asia Aktie: Das war ja klar …

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Great Wall Pan Asia wird anhand des RSI der letzten 7 Tage und des RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 9,52 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI25 neutral und wird daher mit "Neutral" eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Analyse der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Ebenso erfährt das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der Diskussionsintensität.

In Bezug auf die technische Analyse weist die Aktie eine Abweichung von +12,27 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage auf, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt hingegen ein "Neutral"-Rating.

Die Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Great Wall Pan Asia eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind vornehmlich neutral, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für die Anlegerstimmung führt.