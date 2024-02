Great Wall Pan Asia Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Die technische Analyse der Great Wall Pan Asia-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,23 HKD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 0,27 HKD weicht somit um +17,39 Prozent ab, was charttechnisch als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,25 HKD) liegt über dem letzten Schlusskurs (+8 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Somit erhält die Great Wall Pan Asia-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Great Wall Pan Asia. Die Intensität der Diskussionen zu der Aktie zeigt keine übermäßig positiven oder negativen Tendenzen, weshalb die Redaktion eine "Neutral"-Bewertung abgibt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Great Wall Pan Asia liegt bei 50, was als neutral betrachtet wird. Auch der RSI25 bewegt sich mit 46 in einem neutralen Bereich. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen neutral über Great Wall Pan Asia diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.