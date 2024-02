Great Wall Pan Asia Aktie: Anleger aufgepasst!

Die technische Analyse der Great Wall Pan Asia-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Die 200-Tage-Linie liegt bei 0,22 HKD, was einem positiven Abstand von +25 Prozent zum aktuellen Aktienkurs von 0,275 HKD entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage schneidet die Aktie gut ab, da der GD50 bei 0,25 HKD liegt, was einem Abstand von +10 Prozent entspricht.

Die Beobachtung des Sentiments und Buzz im Netz ergibt eine neutrale Einschätzung. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich und die Rate der Stimmungsänderung bleibt weitgehend unverändert. Insgesamt ergibt sich daraus eine neutrale Wertung für die Great Wall Pan Asia-Aktie.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wird ebenfalls als neutral bewertet. In den letzten zwei Wochen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert diskutiert, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt, dass die Great Wall Pan Asia-Aktie überverkauft ist, was zu einem positiven Rating führt. Im Gegensatz dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und führt zu einer neutralen Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein gutes Rating für die Great Wall Pan Asia-Aktie.