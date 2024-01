Great Wall Motor Company Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Die Diskussionen über Great Wall Motor in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal über die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen häuften sich die negativen Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Auch wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Dadurch kommt die Redaktion zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Great Wall Motor bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Schlecht" bewertet wird.

In Bezug auf die weichen Faktoren bei der Bewertung einer Aktie, zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Great Wall Motor für die vergangenen Monate eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum eine negative Änderung, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Damit ist Great Wall Motor insgesamt als "Schlecht"-Wert zu bewerten.

In der technischen Analyse ist die Great Wall Motor derzeit als "Schlecht" einzustufen. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) des Wertes verläuft bei 10,36 HKD, während der Kurs der Aktie (9,36 HKD) um -9,65 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von -13,73 Prozent, was die Aktie ebenfalls als "Schlecht"-Wert kennzeichnet.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Great Wall Motor mit einer Rendite von -1 Prozent mehr als 5 Prozent darunter. Die "Automobile"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -5,07 Prozent. Auch hier liegt Great Wall Motor mit 4,07 Prozent deutlich darüber, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.