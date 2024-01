Great Wall Motor Aktie: Der weitere Knall!

Die Bewertung von Great Wall Motor

Die Dividendenrendite von Great Wall Motor beträgt derzeit 3 %, was einer negativen Differenz von -1,2 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Automobilbranche entspricht. Aufgrund dessen erhält das Unternehmen von unseren Analysten eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Great Wall Motor mit einem aktuellen KGV von 14 unter dem Branchendurchschnitt von 15. Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt, dass die Diskussionsintensität um die Aktie von Great Wall Motor eine durchschnittliche Aktivität aufweist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Entwicklung, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die Analyse von Kommentaren und Meinungen in sozialen Medien legt nahe, dass die Meinungen und Stimmungen rund um den Titel überwiegend negativ sind. In den letzten Wochen wurden vermehrt negative Themen rund um das Unternehmen diskutiert, was zu der Einschätzung führt, dass die Aktie von Great Wall Motor bezogen auf die Anlegerstimmung als "Schlecht" angemessen bewertet wird.