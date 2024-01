Great Wall Motor Aktie: Das war nicht abzusehen!

Derzeit wird Great Wall Motor anhand verschiedener Kennzahlen bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 14 und zeigt, dass die Börse 14,81 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies ist 3 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt, weshalb der Titel als unterbewertet gilt und daher als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese für Great Wall Motor 3,66 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert von 3,38 Prozent liegt. Aufgrund dessen wird die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Neutral" bewertet.

Anhand des Relative Strength Index (RSI) wird die Great Wall Motor-Aktie analysiert. Der 7-Tage-RSI liegt bei 73,49 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 76,04 eine Überkauftheit an. Daher erhält die Aktie in diesem Punkt eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt, dass die Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Sowohl der GD200 als auch der GD50 zeigen Abweichungen von -13,04 Prozent bzw. -16,74 Prozent, was zu der Gesamtbewertung "Schlecht" führt.