Great Wall Motor Aktie: Das hat Konsequenzen!

Die Dividendenrendite der Great Wall Motor-Aktie beträgt derzeit 3,94 Prozent, was 1,19 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion bewertet diese Dividendenpolitik daher als "Schlecht". Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktie über einen längeren Zeitraum hinweg nur wenig Aktivität aufgewiesen hat. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und führt zu einer "Schlecht"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Great Wall Motor in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Der Relative Strength-Index ordnet die Aktie der Great Wall Motor als Neutral-Titel ein. Der RSI7 beträgt 44,83 und der RSI25 liegt bei 59,42, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Aus technischer Analyse ergibt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Great Wall Motor-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 10,06 HKD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 8,55 HKD, was einer Abweichung von -15,01 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 9,13 HKD unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Great Wall Motor eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.