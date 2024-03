Great Wall Motor Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Der Aktienkurs von Great Wall Motor weist im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von -17,55 Prozent auf, was mehr als 15 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Automobile"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von -4,17 Prozent in den letzten 12 Monaten, und auch hier liegt Great Wall Motor mit 13,38 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Automobile) wird Great Wall Motor als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 9,05, was einen Abstand von 36 Prozent zum Branchen-KGV von 14,09 bedeutet. Auf fundamentaler Basis wird daher eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Great Wall Motor derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Automobile, nämlich 3,94 % im Vergleich zu 5,01 %. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

In den letzten Wochen wurde eine positive Veränderung des Stimmungsbildes bei Great Wall Motor festgestellt. Dies basiert auf einer verstärkten positiven Tendenz in den sozialen Medien, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Kriterium führt. Die Anzahl der Beiträge über das Unternehmen hat ebenfalls zugenommen, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Great Wall Motor daher für diese Stufe ein "Gut"-Rating.