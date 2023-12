Great Wall Motor Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Der Automobilhersteller Great Wall Motor schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Mit einer Dividendenrendite von 3,66 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 4,97 % erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Bei der technischen Analyse ist zu beachten, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Great Wall Motor-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen derzeit bei 26,18 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs von 25,42 HKD liegt damit auf ähnlichem Niveau, mit einem Unterschied von -2,9 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich ein Wert von 28,04 HKD, was zu einer negativen Bewertung der Aktie führt. Insgesamt wird die Aktie in der einfachen Charttechnik als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bei Great Wall Motor ist insgesamt besonders negativ, wie aus Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu der Gesamteinschätzung "Schlecht" führt.

Auch über einen längeren Zeitraum betrachtet, zeigt Great Wall Motor eine durchschnittliche Aktivität hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt wird die Aktie daher in diesem Punkt als "Neutral" bewertet.