Great Wall Motor Aktie: Wie sieht die Zukunft aus?

Im Consumer Cyclical-Sektor erzielt Great Wall Motor eine Rendite von 3,85 Prozent, was im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance unterdurchschnittlich ist (-4,94 Prozent). Hingegen erzielte die Auto Manufacturers-Branche in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 2,25 Prozent. In dieser Branche führt Great Wall Motor mit einer beeindruckenden Rendite von 41,56 Prozent. Somit kann die Aktie als überdurchschnittlich erfolgreich angesehen werden.

Wichtige Finanzkennzahlen von Great Wall Motor im Überblick

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der maßgebliche Indikator. Es zeigt auf, wie viel die Anleger bereit sind für jede Einheit Gewinn zu zahlen. Great Wall Motor weist ein KGV von 8,69 auf, was im Vergleich zum Durchschnittswert der Autoherstellerbranche als deutlich...