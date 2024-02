Great Wall Motor Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Weitere Suchergebnisse zu "HPI":

Der Aktienkurs von Great Wall Motor liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" um 17,55 Prozent niedriger, was mehr als 12 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Ebenso liegt die Rendite der "Automobile"-Branche in den vergangenen 12 Monaten bei -16,04 Prozent, wobei Great Wall Motor mit 1,51 Prozent darunter liegt. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Great Wall Motor mit 3,94 Prozent 1,17 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5 Prozent. Daher wird die Aktie als eher unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Die Stimmung der Anleger bei Great Wall Motor in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. Die Auswertung von Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen ergab, dass positive Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer insgesamt guten Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Great Wall Motor-Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 10,07 HKD lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 8,48 HKD, was einem Unterschied von -15,79 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen einen negativen Trend, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung in der einfachen Charttechnik führt.