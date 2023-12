Great Wall Motor Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Die technische Analyse der Great Wall Motor zeigt gemischte Signale. Der aktuelle Kurs von 10,22 HKD liegt 1,06 Prozent unter dem GD200 von 10,33 HKD, was als "Neutral"-Signal interpretiert wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 11,3 HKD. Dies führt zu einem "Schlecht"-Signal, da der Abstand zum Aktienkurs -9,56 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Great Wall Motor liegt bei 55,26 und wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Auch der RSI25, der die Stimmung über einen Zeitraum von 25 Tagen misst, weist mit 66,04 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Bei der Analyse von Sentiment und Buzz in den sozialen Medien zeigt sich, dass es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings wurde eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was zu einer insgesamt positiven Bewertung ("Gut") führt.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite der Great Wall Motor um mehr als 6 Prozent darunter. Im Vergleich zur "Automobile"-Branche liegt die Rendite jedoch um 5,19 Prozent höher. Diese Entwicklung führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.