Great Wall Belt & Road Holdings Aktie: So kann man sich irren!

Die Great Wall Terroir Aktie wird derzeit in verschiedenen Analysen bewertet. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 0,27 HKD, während der aktuelle Kurs bei 0,18 HKD liegt, was einer Distanz zum GD200 von -33,33 Prozent entspricht und zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 0,21 HKD, was zu einer Abweichung von -14,29 Prozent und ebenfalls zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht" für die Aktie.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für die Aktie.

In der fundamentalen Analyse wird das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) betrachtet, das derzeit bei 9,57 liegt und damit 47 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Diversifizierte Telekommunikationsdienste) von 18 liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut" und zeigt, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Great Wall Terroir Aktie liegt bei 100, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 100, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Schlecht" für die Aktie.