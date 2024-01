Great Wall Belt & Road Holdings Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Die Dividendenpolitik von Great Wall Terroir erhält von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell bei 0 liegt, was einer negativen Differenz von -7,53 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht.

Hingegen wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Unternehmens positiv bewertet, da es mit 9,57 deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 17 liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für Great Wall Terroir auf dieser Stufe.

Die Anlegerstimmung gegenüber Great Wall Terroir wird als neutral eingestuft, sowohl in den Diskussionen in den sozialen Medien als auch in den neuesten Nachrichten über das Unternehmen.

In Bezug auf den Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie von Great Wall Terroir als neutral bewertet, wobei sowohl der RSI7-Wert von 82,61 als auch der RSI25-Wert von 85,71 eine "Schlecht"-Empfehlung bedingen.

Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators für Great Wall Terroir.