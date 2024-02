Great Wall Belt & Road Holdings Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Great Wall Terroir mit 9 bewertet. Das bedeutet, dass die Börse 9,57 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche ist dies eine Unterbewertung um 48 Prozent. Daher wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft, da der durchschnittliche Wert in der Branche derzeit bei 18 liegt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz von Great Wall Terroir in sozialen Medien festgestellt werden. Aus diesem Grund wird die Aktie mit "Neutral" bewertet, da weder eine Zunahme noch eine Abnahme in der Diskussionsfrequenz festgestellt wurde.

Aus technischer Sicht wird der aktuelle Kurs von 0,23 HKD der Great Wall Terroir als "Schlecht" eingestuft, da er 20,69 Prozent unter dem GD200 (0,29 HKD) liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist einen Kurs von 0,23 HKD auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Great Wall Terroir-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In den letzten zwei Wochen wurde über Great Wall Terroir neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Ebenso gab es in den letzten ein, zwei Tagen keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute insgesamt mit "Neutral" bewertet.