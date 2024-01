Great Wall Belt & Road Holdings Aktie: Es gibt was neues!

In den letzten Wochen gab es bei Great Wall Terroir keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes. Dies bedeutet, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien weder eine besonders positive noch negative Tendenz in Bezug auf das Unternehmen gezeigt hat. Daher wird das Stimmungsbild bei Great Wall Terroir als "Neutral" bewertet. Die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigte ebenfalls keine signifikanten Unterschiede und wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Aus fundamentaler Sicht gilt die Aktie von Great Wall Terroir als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 9,57 insgesamt 46 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" ist, der bei 17,62 liegt. Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Analyse die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Great Wall Terroir zeigt der 7-Tage-RSI einen Wert von 82,61 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 85,71, was ebenfalls auf eine Überkauft-Situation hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In Bezug auf Great Wall Terroir gab es in den letzten zwei Wochen eine neutrale Diskussion, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Daher wird die Aktie auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt als "Neutral" bewertet.