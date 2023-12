Great Southern Mining Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Die Stimmungslage unter den Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte über drei Tage hinweg eine positive Richtung. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde vermehrt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Great Southern Mining diskutiert. Infolgedessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und gibt dem Anleger-Sentiment eine entsprechende Einschätzung.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Great Southern Mining-Aktie für die letzten 200 Handelstage derzeit bei 0,02 AUD. Der letzte Schlusskurs von 0,021 AUD weicht somit um +5 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,02 AUD) liegt der letzte Schlusskurs nahe beim gleitenden Durchschnitt (+5 Prozent). Daraus ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für die Great Southern Mining-Aktie in Bezug auf die einfache Charttechnik.

Bei der Betrachtung weicher Faktoren, wie der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz, zeigt sich, dass die Diskussionsintensität bei Great Southern Mining in den letzten Monaten durchschnittlich war. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Great Southern Mining-Aktie liegt bei 50, was eine "Neutral"-Bewertung zur Folge hat. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 54 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Zusammenfassend erhält die Aktie in dieser Kategorie daher eine Gesamteinstufung als "Neutral".