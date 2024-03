Great Southern Mining Aktie: Jetzt wird es spannend!

Die Great Southern Mining-Aktie wird derzeit neutral bewertet, basierend auf der technischen Analyse des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage, der bei 0,02 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,019 AUD weicht um -5 Prozent ab. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,02 AUD) weicht mit -5 Prozent vom letzten Schlusskurs ab, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Aktienkurse von Great Southern Mining wird als gut eingestuft. Dies basiert auf positiven Kommentaren und Themen auf sozialen Plattformen in den letzten ein bis zwei Tagen.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt jedoch, dass die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend schlechter wurde, was zu einer schlechten Bewertung führt. Ebenso wurde das Unternehmen in Diskussionen weniger beachtet als zuvor, was auch zu einer schlechten Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Great Southern Mining-Aktie zeigt einen Wert von 75 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überbewertung hinweist und zu einer schlechten Bewertung führt. Im Vergleich dazu wird das Wertpapier auf 25-Tage-Basis als neutral eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher eine schlechte Bewertung basierend auf dem RSI.

Insgesamt zeigt die technische Analyse eine neutrale Bewertung, während die Stimmung der Anleger als gut eingestuft wird. Die Auswertung des Sentiments und des Buzz sowie des RSI führt jedoch zu einer insgesamt schlechten Bewertung der Great Southern Mining-Aktie.