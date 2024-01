Great Southern Mining Aktie: Geht es jetzt los?

Die Anleger haben in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ über Great Southern Mining in den sozialen Medien berichtet, so die Auswertung unserer Redaktion. Auch die Themen, die in den letzten Tagen rund um den Wert diskutiert wurden, waren hauptsächlich negativ. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einschätzung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Great Southern Mining-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,02 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs weicht davon um 0 Prozent ab, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen ergibt eine neutrale Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Aktie hat einen Wert von 66, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (54,55) zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine neutrale Einschätzung für Great Southern Mining.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Vergleich zur üblichen Aktivität im Netz liegt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einschätzung für diesen Faktor.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung neutral ist, die charttechnische Analyse eine neutrale Bewertung ergibt und auch der Relative Strength Index sowie die Beobachtung der Kommunikation im Netz zu einer neutralen Einschätzung führen. Insgesamt ergibt sich daher für Great Southern Mining eine neutrale Bewertung.