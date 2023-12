Great Southern Mining Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Die technische Analyse von Great Southern Mining zeigt, dass das Unternehmen derzeit eine neutrale Bewertung erhält. Der gleitende 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,02 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,021 AUD liegt, was einer Abweichung von +5 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 0,02 AUD liegt nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um Great Southern Mining in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen nicht signifikant verändert. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war im Durchschnitt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt ebenfalls keine klaren positiven oder negativen Ausschläge. Sowohl in den sozialen Medien als auch auf dem Meinungsmarkt wurde in letzter Zeit weder stark positiv noch negativ über Great Southern Mining diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Great Southern Mining liegt sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis im neutralen Bereich. Der RSI7 liegt bei 50 Punkten und der RSI25 bei 58,33, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält Great Southern Mining aufgrund der trendfolgenden Indikatoren, des Sentiments und des RSI eine neutrale Bewertung.