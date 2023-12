Great Southern Copper Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Great Southern Copper betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 50 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 67,31, was auch zu einer "neutralen" Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Great Southern Copper besonders positiv diskutiert. Das Stimmungsbarometer zeigt eine anhaltend positive Tendenz, wodurch die Aktie eine "gute" Einschätzung erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 2,06 GBP liegt, während der aktuelle Kurs bei 2,4 GBP liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +16,5 Prozent, was zu einer "guten" Bewertung führt. Der GD50 liegt bei 2,69 GBP, was einem Abstand von -10,78 Prozent entspricht und somit zu einer "schlechten" Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz führen daher zu einer "neutralen" Bewertung für Great Southern Copper.

