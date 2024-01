Great Southern Copper Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

In den letzten Wochen konnte bei Great Southern Copper keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Weder positiven noch negativen Themen in den sozialen Medien dominierten, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an drei Tagen eine positive Richtung, was zu einer guten Bewertung der Aktie führt.

Die technische Analyse ergab, dass der letzte Schlusskurs um 13,95 Prozent über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was aus charttechnischer Sicht als gut bewertet wird. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt hingegen eine Bewertung als neutral.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Great Southern Copper liegt sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis im neutralen Bereich, was zu einer neutralen Bewertung in diesem Abschnitt führt. Zusammenfassend erhält die Great Southern Copper-Aktie daher insgesamt eine neutrale Bewertung.