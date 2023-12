Great Southern Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Great Southern-Aktie erhält gemischte Bewertungen

Die Great Southern-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 3,3 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 138,63 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. In Bezug auf die Anlegerstimmung wurde auf sozialen Medien ein gemischtes Bild verzeichnet. Während einige Diskussionen positiv ausfielen, wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Great Southern-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 51,65 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 58,55 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Gut". Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage deutet auf eine positive Bewertung hin.

Der Relative Strength Index (RSI) der Great Southern liegt bei 22,81, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 34 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Great Southern-Aktie in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

Insgesamt zeigen die verschiedenen Bewertungskriterien eine gemischte Situation für die Great Southern-Aktie auf, die sowohl positive als auch negative Aspekte aufweist. Anleger sollten daher diese Faktoren bei ihrer Entscheidungsfindung berücksichtigen.