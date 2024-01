Great Southern Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Die Great Southern-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen eine Abweichung von +14,42 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses gezeigt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt eine Abweichung von +11,02 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An acht Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Great Southern. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Im Branchenvergleich erzielte Great Southern in den letzten 12 Monaten eine Performance von 3,47 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche hat das Unternehmen eine Outperformance von +1,87 Prozent gezeigt. Im "Finanzen"-Sektor lag die Rendite von Great Southern jedoch 7,55 Prozent unter dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Bei Great Southern haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine starke Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Gut" zu. Die Rate der Stimmungsänderung war eher gut, es ließ sich eine positive Änderung identifizieren. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Gut".