Great Southern Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Der gleitende Durchschnittskurs von Great Southern beläuft sich aktuell auf 52,39 USD, während der Kurs der Aktie selbst bei 52,4 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +0,02 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Im Gegensatz dazu beträgt der GD50 in den letzten 50 Tagen 55,81 USD. Dies bedeutet, dass die Aktie aus dieser Sicht einen Abstand von -6,11 Prozent aufweist, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt erhält Great Southern daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend neutral gegenüber Great Southern eingestellt waren. Es gab an einem Tag hauptsächlich positive Themen, jedoch keine negativen Diskussionen. An vier Tagen war die Stimmung eher neutral. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Great Southern daher eine positive Einschätzung von "Gut" von der Redaktion.

In Bezug auf die Fundamentaldaten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Great Southern aktuell 9, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Handelsbankenbranche als unterbewertet angesehen wird. Aus diesem Grund erhält die Aktie eine positive Bewertung von "Gut" von der Redaktion.

Hinsichtlich der Dividende weist Great Southern eine Dividendenrendite von 2,66 Prozent auf, die 136,36 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Da die Branche "Handelsbanken" eine durchschnittliche Dividendenrendite von 139 Prozent hat, wird die Aktie als unrentables Investment bewertet und erhält eine Bewertung von "Schlecht" von der Redaktion.