Great Southern Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Die Dividendenrendite für Great Southern beträgt derzeit 3,3 Prozent, was bedeutet, dass das Unternehmen eine Dividende von 3,3 Prozent des aktuellen Aktienkurses auszahlt. Dies liegt nur leicht über dem Durchschnitt von 2,59 Prozent und erhält daher eine neutrale Bewertung von unseren Analysten.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt die Aktie von Great Southern eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls kaum verändert, was wiederum zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie von Great Southern daher als neutral bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Great Southern mit 60,03 USD 16,25 Prozent über dem GD200 (51,64 USD) liegt, was als ein positives Signal bewertet wird. Der GD50 beträgt 51,11 USD, was einem Abstand von +17,45 Prozent entspricht. Auch dies wird als ein gutes Signal bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Schließlich zeigt die fundamentale Analyse, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Great Southern bei 8 liegt, während der Branchenwert im Durchschnitt bei 15,94 liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie von Great Southern im Vergleich zur Branche unterbewertet ist und daher eine positive Bewertung erhält.