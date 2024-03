Great Portland Estates Aktie: Das ist Wahnsinn!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“, und dazwischen als neutral. Der RSI der Great Portland Estates PLC liegt bei 28,16, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 54,06 und zeigt eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung von "Gut".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Great Portland Estates PLC eingestellt waren. Es gab sechs positive und fünf negative Tage, sowie drei Tage ohne eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend positiv. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Great Portland Estates PLC daher eine "Gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt der Great Portland Estates PLC-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 410,94 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 383,6 GBP liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 390,67 GBP, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Great Portland Estates PLC auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz zeigen, dass die Aktie von Great Portland Estates PLC eine starke Aktivität in Beiträgen oder Diskussionen aufweist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch kaum Änderungen auf, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Great Portland Estates PLC bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".