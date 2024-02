Great Portland Estates Aktie: Was geht denn hier ab?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierbei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Beziehung gesetzt. Für die Great Portland Estates PLC-Aktie zeigt der RSI der letzten 7 Tage einen aktuellen Wert von 70, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Vergleich dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage mit 63,94 weniger volatil und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating für die Great Portland Estates PLC.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Great Portland Estates PLC aktuell bei 418,57 GBP verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 360,4 GBP liegt, ergibt sich ein Abstand von -13,9 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 402,61 GBP ergibt sich mit einer aktuellen Differenz von -10,48 Prozent ein "Schlecht"-Signal. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume ebenfalls "Schlecht".

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigt sich, dass die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in den vergangenen Tagen überwiegend positiv war. Allerdings gab es auch negative Themen, die die Diskussion dominierten. Aktuell wird die Aktie aufgrund verstärkter Diskussionen über negative Themen als "Neutral" bewertet.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt sich für die Aktie von Great Portland Estates PLC eine neutrale Einschätzung in Bezug auf die Diskussionsintensität. Jedoch hat die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum eine negative Entwicklung gezeigt, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht"-Wert führt.