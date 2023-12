Great Portland Estates Aktie: Quo vadis?

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Great Portland Estates PLC-Aktie abgegeben. Davon wurden 1 Bewertung als "Gut", 1 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft. Zusammenfassend ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating für die Great Portland Estates PLC-Aktie. Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten zu Great Portland Estates PLC.

Die von den Analysten durchgeführten Ratings ergaben ein durchschnittliches Kursziel von 620 GBP, was auf ein Aufwärtspotenzial von 47,97 Prozent hindeutet, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 419 GBP. Diese Analyse führt zu einer "Gut"-Empfehlung für das Wertpapier.

Im Hinblick auf Sentiment und Buzz wurde festgestellt, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen hat, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Great Portland Estates PLC in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Bei der technischen Analyse wurde festgestellt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Great Portland Estates PLC-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 445,36 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 419 GBP deutlich darunter liegt. Basierend auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Great Portland Estates PLC-Aktie liegt bei 48, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs auch ein "Neutral"-Rating für Great Portland Estates PLC.

Basierend auf den Analystenbewertungen, dem Sentiment und der technischen Analyse erhält Great Portland Estates PLC somit verschiedene Bewertungen, von "Gut" über "Neutral" bis hin zu "Schlecht".