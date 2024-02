Great Portland Estates Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Weitere Suchergebnisse zu "Imperial Brands plc":

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein gemischtes Bild für die Great Portland Estates PLC-Aktie. Während sich die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat verbessert hat, wurde das Unternehmen weniger intensiv diskutiert, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt negativ, was sich in den Äußerungen der letzten beiden Wochen widerspiegelt. Die Diskussionen der letzten Tage waren jedoch überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Great Portland Estates PLC-Aktie derzeit weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In der technischen Analyse ergibt sich auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ein "Schlecht"-Rating, da der Kurs der Aktie sowohl über dem GD200 als auch dem GD50 liegt.

Insgesamt ergibt sich für die Great Portland Estates PLC-Aktie daher ein gemischtes Bild, mit positiven und negativen Bewertungsfaktoren, was zu einem Gesamtrating von "Neutral" führt.