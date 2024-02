Great Portland Estates Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

In den sozialen Netzwerken herrschte in den letzten Tagen überwiegend eine positive Stimmung bei den Anlegern. Die Diskussion war an sieben Tagen von positiven Themen geprägt, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Allerdings konzentrierte sich die Diskussion in den letzten Tagen vermehrt auf negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Great Portland Estates PLC. Die Redaktion bewertet die Aktie daher insgesamt als "Neutral", was zu einer neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Aus technischer Sicht verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Great Portland Estates PLC derzeit bei 418,57 GBP. Dies führt dazu, dass die Aktie die Einstufung "Schlecht" erhält, da der Aktienkurs selbst bei 360,4 GBP aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -13,9 Prozent aufgebaut hat. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt sich ein "Schlecht"-Signal, da der GD50 derzeit bei 402,61 GBP liegt, was eine Differenz von -10,48 Prozent zur Folge hat. Insgesamt ergibt sich also ein "Schlecht"-Befund basierend auf beiden Zeiträumen.

Der Relative Strength Index (RSI) der Great Portland Estates PLC-Aktie zeigt ebenfalls negative Signale. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt aktuell 70, was bedeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und somit die Einstufung "Schlecht" erhält. Im Gegensatz dazu liegt der RSI der letzten 25 Handelstage bei 63,94, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft. Zusammenfassend ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating.

Die Analysten haben die Aktie der Great Portland Estates PLC in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 0 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen versehen. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Neutral". Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates vor. Das Kursziel für die Aktie der Great Portland Estates PLC liegt im Mittel bei 0 GBP, was eine erwartete Kursentwicklung von -100 Prozent bedeutet. Dies führt zu der Gesamteinschätzung "Schlecht" basierend auf den Bewertungen der Analysten.

Die Gesamtbewertung für die Aktie der Great Portland Estates PLC ergibt sich somit als "Neutral" basierend auf dem Anleger-Sentiment, der technischen Analyse und der Analysteneinschätzung.