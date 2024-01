Great Lifec 5.40 % Pon Cum Prf Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Die fundamentale Analyse von Great-west Lifeco zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit einem Wert von 20,37 deutlich über dem Branchenmittel in der Versicherungsbranche liegt, was auf eine Überbewertung hinweist. Das Branchen-KGV liegt bei 11,46, was einen Abstand von 78 Prozent zum KGV von Great-west Lifeco bedeutet. Daher wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Im Hinblick auf das Anleger-Sentiment in den sozialen Medien war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An acht Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag negative Themen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Great-west Lifeco gesprochen. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.

Die Dividendenrendite von Great-west Lifeco beträgt gegenwärtig 5,4 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert von 5,41 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

In Bezug auf die technische Analyse weist der gleitende Durchschnittskurs der Great-west Lifeco einen Wert von 39,25 CAD auf, während der aktuelle Aktienkurs bei 43,86 CAD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt daher +11,75 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage weist einen Stand von 41,72 CAD auf, was einer Distanz von +5,13 Prozent entspricht und ebenfalls eine Bewertung von "Gut" ergibt. Insgesamt wird daher eine Gesamtnote von "Gut" vergeben.