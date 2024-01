Great Lifec 5.40 % Pon Cum Prf Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Der Aktienkurs von Great-west Lifeco hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor eine Rendite von 40,4 Prozent erzielt, was mehr als 31 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Versicherungsbranche beträgt die mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten 19,41 Prozent, aber auch hier übertrifft Great-west Lifeco mit 20,99 Prozent deutlich den Durchschnitt. Dies hat im vergangenen Jahr zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie geführt.

Bezogen auf den Relative Strength-Index ist die Aktie von Great-west Lifeco als Neutral-Titel einzustufen. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Great-west Lifeco-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 79,21, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 53,37, was eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Daraus resultiert insgesamt die Einstufung "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Anleger haben in den letzten zwei Wochen in sozialen Medien überwiegend positiv über Great-west Lifeco gesprochen. Unsere Redaktion kommt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung daher eine "Gut"-Einstufung ermöglicht. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt somit eine "Gut"-Einstufung.

Von fundamentaler Seite betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Great-west Lifeco mit 20,37 deutlich höher als das vergleichbarer Unternehmen aus der Versicherungsbranche (11,55). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer "Schlecht"-Einstufung aus fundamentaler Sicht.