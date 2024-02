Great Lifec 5.40 % Pon Cum Prf Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Great-west Lifeco hat in den letzten 12 Monaten eine sehr starke Performance gezeigt, mit einem Anstieg des Aktienkurses um 34,46 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien in der Versicherungsbranche im Durchschnitt um 13,81 Prozent, was einer Outperformance von +20,65 Prozent für Great-west Lifeco entspricht. Auch im Finanzsektor lag die Rendite im letzten Jahr im Durchschnitt bei 3,52 Prozent, während Great-west Lifeco mit 30,94 Prozent darüber lag. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating für das Unternehmen.

In Bezug auf die technische Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs als "Neutral" eingestuft, da der GD200 bei 40,39 CAD liegt, während der Kurs der Aktie bei 41,86 CAD liegt, was einer Abweichung von +3,64 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 43,58 CAD, was einer Abweichung von -3,95 Prozent entspricht, und somit auch als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Einstufung als "Neutral".

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in Bezug auf Great-west Lifeco in den letzten vier Wochen. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen ist leicht zurückgegangen. Daher erhält das Unternehmen in dieser Hinsicht ein "Schlecht"-Rating.

Abschließend wird der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, um einzuschätzen, ob die Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI zeigt einen Wert von 88,83 Punkten, was bedeutet, dass Great-west Lifeco derzeit als überkauft eingestuft wird. Im Gegensatz dazu zeigt der 25-Tage-RSI weder überkauft noch -verkauft an, und wird daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung als "Schlecht" für diesen Punkt der Analyse.