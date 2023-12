Great Lifec 5.40 % Pon Cum Prf Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was die Anleger zu positiven Themen führte. Nur an zwei Tagen überwog die negative Kommunikation. In den letzten Tagen konzentrierten sich die Anleger jedoch auf negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Great-west Lifeco, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie durch die Redaktion führte.

Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist, ist der Relative Strength Index (RSI). Der 7-Tage-RSI für Great-west Lifeco beträgt 81,95 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch ein neutrales Rating von "Neutral".

In Bezug auf die Dividende schüttet Great-west Lifeco eine Dividendenrendite von 5,4 % aus, was 2,41 Prozentpunkte mehr ist als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer positiven Bewertung und einem "Gut"-Rating.

Die technische Analyse des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Great-west Lifeco-Aktie zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer positiven Bewertung und einem "Gut"-Rating führt. Wenn der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet wird, ergibt sich eine neutrale Bewertung mit einem "Neutral"-Rating.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Einschätzung der Great-west Lifeco-Aktie basierend auf verschiedenen Analysen.

Great Lifec 5.40 % Pon Cum Prf kaufen, halten oder verkaufen?

