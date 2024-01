Great Lifec 5.40 % Pon Cum Prf Aktie: Am Scheideweg

Die Aktie von Great-west Lifeco wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 20,37 bewertet, was 76 Prozent höher ist als der Branchendurchschnitt von 11,55 im Versicherungssektor. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin, basierend auf der fundamentalen Analyse.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 4,8 Prozent, was 2,02 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 2,77 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Great-west Lifeco-Aktie eine Bewertung von "Gut" von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Relation zum aktuellen Aktienkurs.

Soziale Medien zeigen, dass Great-west Lifeco in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv von privaten Anlegern bewertet wurde. Die Stimmung der Anleger erlaubt daher die Einstufung als "Gut". In den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Great-west Lifeco als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 beträgt 79,21, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 einen Wert von 53,37 aufweist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

