Great Harvest Maeta Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Der Aktienkurs von Great Harvest Maeta wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") betrachtet. Dabei zeigt sich, dass die Rendite von Great Harvest Maeta mit -2,78 Prozent mehr als 2 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Marine"-Branche, die in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 1,96 Prozent erzielt hat, liegt die Rendite von Great Harvest Maeta mit 4,74 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse wird der trendfolgende Indikator betrachtet, um zu bestimmen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt, insbesondere der 50- und 200-Tages-Durchschnitt, wird dabei berücksichtigt. Der 200-Tage-Durchschnitt für die Great Harvest Maeta-Aktie beträgt aktuell 0,17 HKD, was ähnlich dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,18 HKD, was unter dem letzten Schlusskurs (-5,56 Prozent) liegt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird Great Harvest Maeta auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Great Harvest Maeta festgestellt werden. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht ein "Neutral"-Rating.

Im fundamentalen Bereich wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet, wobei das aktuelle KGV von Great Harvest Maeta bei 1 liegt. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Marine" im Durchschnitt ein KGV von 13. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Great Harvest Maeta damit unterbewertet und erhält eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.