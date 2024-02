Great Harvest Maeta Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Der Aktienkurs von Great Harvest Maeta hat in den letzten 12 Monaten eine herausragende Performance gezeigt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite von Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt Great Harvest Maeta um mehr als 12 Prozent darüber, mit einer Rendite von 2,92 Prozent. Auch im Vergleich zur "Marine"-Branche, die eine mittlere Rendite von -4,08 Prozent verzeichnete, liegt Great Harvest Maeta mit 7,01 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Ein wichtiger Indikator aus der technischen Analyse ist der Relative Strength Index (RSI), der Kursbewegungen über die Zeit in Relation setzt. Der 7-Tage-RSI von Great Harvest Maeta beträgt derzeit 80 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 46,59, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Great Harvest Maeta in diesem Punkt unserer Analyse ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf Dividenden schüttet Great Harvest Maeta derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Marine, mit einem Unterschied von 7,89 Prozentpunkten. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 1 liegt, was bedeutet, dass für jeden Euro Gewinn von Great Harvest Maeta die Börse 1,84 Euro zahlt. Dies liegt 87 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 14 und deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist. Auf Grundlage des KGV wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.