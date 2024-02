Great Harvest Maeta Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Great Harvest Maeta, ein Unternehmen aus der Marine-Branche, zeigt laut einer fundamentalen Analyse eine Unterbewertung im Vergleich zum Branchendurchschnitt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 1,84, was einem Abstand von 88 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 15,2 entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Bewertung wird die Aktie mit einer "Gut"-Empfehlung bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Great Harvest Maeta jedoch unter dem Branchendurchschnitt. Die Dividendenrendite beträgt 0 Prozent, was 7,87 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält das Unternehmen in Bezug auf seine Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung.

Beim Vergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Great Harvest Maeta in den letzten 12 Monaten eine Performance von 2,92 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Marine-Branche, die im Durchschnitt um -3,34 Prozent gefallen sind, bedeutet dies eine Outperformance von +6,26 Prozent für Great Harvest Maeta. Die Überperformance in diesem Bereich führt zu einer "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der aktuelle Trend des Wertpapiers neutral ist. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Great Harvest Maeta-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt 0,17 HKD, was einem Unterschied von +3,53 Prozent entspricht. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Insgesamt zeigt die Bewertung auf fundamentaler und technischer Basis, dass Great Harvest Maeta Unter- und Überbewertungen aufweist, was zu unterschiedlichen Bewertungen in den verschiedenen Kategorien führt.